Сразу после Черной пятницы интернет-магазин GearBest решил отметить Киберпонедельник и устроил даже не одну, а сразу две распродажи, действующих до 30 ноября включительно. Это позволило увеличить количество товаров со скидкой вдвое, и в итоге их набралось более 70, на любой вкус и кошелек.

Акции GearBest в честь Киберпонедельника уже стартовали и доступны по этому и этому адресам. Проходите, регистрируйтесь в магазине и покупайте товары со скидкой и еще с бесплатной доставкой по всей России. Вас ждет великое разнообразие предложений: от домашней утвари, фонариков и детских игрушек до современной высокотехнологичной техники – смартфонов, планшетов и ноутбуков от известных фирм-производителей. Также можно будет купить по очень выгодной цене фитнес-трекеры, наушники, гарнитуры, квадрокоптеры, роботы-пылесосы (есть даже модель iLife V7S Pro в розовом цвете), скутеры, 3D-принтеры, лазерные графировщики и многое-многое другое.

В рамках обеих акций вы можете приобрести «счастливый мешок» — особый товар на определенную сумму, внутри которого находится полезный гаджет, точное наименование которого станет известно после покупки. Предложение в любом случае выгодное: к примеру, всего за 5300 рублей можно купить топовый смартфон от Xiaomi с двойной камерой и большим экраном.

Чтобы никто не запутался в предложенных товарах, GearBest разделил их на 10 отдельных категорий: смартфоны, бытовая техника, потребительская электроника, электрические инструменты, компьютеры и сетевое оборудование, игрушки и хобби, аксессуары для спорта и отдыха на природе, дом и сад, планшеты и аксессуары, а также светодиодная подсветка. В последнюю категорию входят светодиодные ленты, фонари. LED-лампы, настольные лампы и многое другое, а под компьютерам и сетевым оборудованием понимаются роутеры, неттопы, ТВ-приставки на Android и комплектующие.

Словом, Киберпонедельник в GearBest – это символ выгоды и разнообразия участвуйте в обеих акциях до 30 ноября и покупайте с большой экономией!