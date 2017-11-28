Флагманский смартфон Nokia 9 еще не представлен официально, но уже вовсю щеголяет своим дизайном на различных изображениях – сегодня в сеть попал новый его рендер, где тот запечатлен в стильном защитном чехле. Моноблок характеризуется экраном без рамок со скругленными боковыми торцами и двойной камерой с оптикой от Zeiss.

Модули камеры на тыльной панели Nokia 9 расположены вертикально, но смотрятся весьма органично, в отличие от камеры в Apple iPhone X за 92 000 рублей, больше напоминающей фурункул. Чуть ниже помещен сканер отпечатков пальцев, а на лицевой панели смартфона можно увидеть лишь экран, голосовой динамик, пару сенсоров и одинарную фронтальную камеру.

Nokia 9 выйдет в черном, синем и красном цветах металлического корпуса и сможет предложить разрешение Quad HD+, 6 Гб оперативной памяти, накопитель на 128 Гб, установленную по умолчанию ОС Android 8 Oreo, поддержку всех сотовых сетей мира а-ля OnePlus 5 и два слота под SIM-карты вместе с отдельным (по слухам) слотом microSD. Модель процессора пока не установлена – это будет Qualcomm 835 или 845, в зависимости от даты анонса Nokia 9.