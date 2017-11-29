Проверки маршруток в Киеве: КГГА разорвала три договора
Категория: Столица | 29 ноября 2017 01:00

   Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договора с тремя частными перевозчками. Такие результаты внеплановой проверки перевозчиков, которые работают в режиме маршруток, передает пресс-служба КГГА.

Проверки длились две недели. 

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Новость была оставлена 29 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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