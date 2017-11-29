Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договора с тремя частными перевозчками. Такие результаты внеплановой проверки перевозчиков, которые работают в режиме маршруток, передает пресс-служба КГГА.

Проверки длились две недели.

В мэрии заявили, что намерены сделать маршрутки.подробнее