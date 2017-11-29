Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал состояние пожизненно отстраненного от Олимпийских игр Александра Легкова. По его словам, лыжник шокирован произошедшим, находится в ужасном состоянии, и ему сложно жить обычной жизнью. «Его адвокат жаждет возмездия», — отметил наставник.

Новость была оставлена 29 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.