Американский боксер Майк Тайсон рассказал о своей истории успеха в спорте. Он заявил, что его детство было непростым. По словам спортсмена, его жизнь кардинально поменялась после знакомства с тренером Кассом Д’Амато. «Он научил меня боксировать, и моя жизнь изменилась», — отметил Тайсон.

Новость была оставлена 29 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.