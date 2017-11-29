В Дарницком районе Киева возле озера нашли обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.Читай также: В центре Киева нашли труп мужчины Обезглавленный труп возле озера заметил прохожий и вызвал правоохранителей. Полицейские пообщались с заявителем, изъяли вещественные.подробнее

Новость была оставлена 29 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.