Подтверждена дата анонса смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus, которые, по слухам, должны были выйти сегодня, 29 ноября 2017. Этого не произошло, зато вышел официальный тизер, где четко указан день презентации обеих моделей.

Новые смартфоны от Xiaomi увидят свет в первой декаде декабря этого года, но пока что неизвестно, присоединится ли к ним Redmi Note 5, анонс которого ждет чуть ли не половина населения нашей страны. На данный момент о смартфонах Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus известно не так много: они оба лишатся рамок вокруг своих экранов и получат батарейки емкостью 4000 мАч, плюс в них зашьют особый режим Soft Selfie для себяшек, о возможностях которого пока не сообщается.

По слухам, модель Xiaomi Redmi 5 обзаведется экраном HD+ с диагональю 5,7 дюйма, процессором Qualcomm 450, 3 Гб ОЗУ, 16 или 32 Гб ROM и фотокамерами на 5 и 12 Мп, но без двойного модуля сзади. Старшая модель Xiaomi Redmi 5 Plus выглядит интереснее – экран Full HD+ на 6 дюймов, процессор Qualcomm 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM и те же камеры на 5 и 12 Мп. Стоимость смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus составит около ;105 и $150 соответственно.