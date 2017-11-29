Тайваньская компания ASUS привезла в Россию свой новый смартфон ZenFone Max Plus M1, ставший одним из первых в ее модельном ряду с экраном 18:9, как нынче модно. По сути, это немного улучшенная версия смартфона Pegasus 4S, ориентированная на глобальный рынок и потому примкнувшая к уже знакомому семейству ZenFone.

В нашей стране смартфон ASUS ZenFone Max Plus M1 будет продаваться уже с декабря текущего года по цене 17000 рублей за минимальную конфигурацию, в которую вошли 4 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Также выйдет версия на 64 Гб ROM, однако ее стоимость для нашего рынка пока остается неизвестной. Фанаты марки смогут купить смартфон в черном, серебристо-голубом и золотом оттенках корпуса и получить аппарат с фирменной оболочкой ZenUI поверх ОС Android 7 от Google.

В плане аппаратных характеристик у нового ASUS ZenFone Max Plus M1 есть экран Full HD+ с диагональю 5,7 дюйма, батарея емкостью 4130 мАч, двойная фотокамера 16+8 мегапикселей, пара слотов SIM, отдельный слот microSD и фронтальная камера с разрешением 8 Мп. А вот с процессором смартфону не повезло: используется чип MediaTek MT6750, далеко не самый лучший в своем сегменте. Стоит ASUS ZenFone Max Plus M1 от 17000 рублей.