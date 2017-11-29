В ближайшем будущем компания Lenovo намерена представить ноутбуки на новых процессорах Intel Core восьмого поколения, также известного как Kaby Lake Refresh. Как сообщается, лэптопов будет как минимум два, и они придут на смену модели ThinkPad E470, показанной на рендере.

Ноутбуки от Lenovo будут называться ThinkPad E480 и ThinkPad E580 и получат целый ряд современных особенностей, включая тонкие рамки вокруг экрана, шарнирное соединение двух частей корпуса с углом раскрытия 180 градусов и, собственно, новые процессоры Intel Kaby Lake Refresh, в том числе Core i7-8550U с частотой до 4 ГГц на четырех ядрах.

Согласно предоставленным данным, в ThinkPad E480 и ThinkPad E580 уместятся до 32 Гб оперативной памяти, SSD на 1 терабайт и батарея на 13 часов работы с возможностью подзарядки по USB-C, так что можно будет взять кабель от вашего смартфона и не носить с собой штатное зарядное устройство. Разница между моделями ThinkPad E480 и ThinkPad E580 будет заключаться в цене и размерах экранов: 14 и 15,6 дюймов соответственно на базе матрицы IPS. Пока что говорится лишь об одном доступном разрешении – Full HD или 1920х1080 пикселей.