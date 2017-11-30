Категория: Столица | 30 ноября 2017 01:00
Киевская полиция будет эвакуировать автомобили, которые припаркованы в непредназначенных для этого местах. Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов во время пресс-конференции в КГГА.
«Незаконно припаркованные автомобили будут эвакуировать в случаях, когда их будут.подробнее
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