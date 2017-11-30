В Киеве эвакуатор будет забирать неправильно припаркованные авто
Категория: Столица | 30 ноября 2017 01:00

   Киевская полиция будет эвакуировать автомобили, которые припаркованы в непредназначенных для этого местах. Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов во время пресс-конференции в КГГА.

«Незаконно припаркованные автомобили будут эвакуировать в случаях, когда их будут.подробнее

Новость была оставлена 30 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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