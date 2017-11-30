Киевская полиция будет эвакуировать автомобили, которые припаркованы в непредназначенных для этого местах. Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов во время пресс-конференции в КГГА.

«Незаконно припаркованные автомобили будут эвакуировать в случаях, когда их будут.подробнее