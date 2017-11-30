Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд одобрил отказы биатлонистов ехать на турниры в Россию. Он также призвал спортсменов больше думать о политике, а не только концентрироваться на соревнованиях. Кроме того, Паунд раскритиковал Россию за реакцию на доклад Макларена.

Новость была оставлена 30 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.