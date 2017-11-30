Депутат Госдумы Наталья Поклонская предрекла ликвидацию Международного олимпийского комитета (МОК). Она считает, что подход этой организации к делу необоснованный, предвзятый и заполитизированный. По мнению Поклонской, МОК используют, чтобы удовлетворить различные политические амбиции.

Новость была оставлена 30 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.