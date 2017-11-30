С 1 декабря льготные категории граждан смогут пользоваться Карточкой киевлянина для бесплатного проезда в метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.Речь идет о девяти категориях, им льготу предоставил предоставила КГГА. “Это пенсионеры Киева, родители многодетных семей и лица с.подробнее

Новость была оставлена 30 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.