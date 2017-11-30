Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, который будет ведущим жеребьевки финальной стадии чемпионат мира 2018 года, опубликовал фотографию у Кремля в своем Instagram-аккаунте. «На сегодня репетиции закончились. Мне нужна водка», — написал Линекер. Жеребьевка пройдет 5 декабря в Москве.

Новость была оставлена 30 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.