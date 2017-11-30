Международная федерация лыжного спорта временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина от участия в соревнованиях. Решение вступает в силу с 30 ноября. Федерация согласилась с выводами дисциплинарной комиссии МОК.

Новость была оставлена 30 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.