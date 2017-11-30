Компания Panasonic представила свой новый смартфон Eluga C, тоже безрамочный, как и большинство аппаратов второй половины 2017 года. Мобильник выполнен в духе Xiaomi Mi Mix первого поколения, то есть одна рамка под экраном у него все же осталась.

На этой самой рамке у Panasonic Eluga C расположены сканер отпечатков пальцев и фронтальная фотокамера, в точности как у Mi Mix и у многих дешевых безрамочников из Китая. Сам экран представлен панелью HD+ с диагональю 5,5 дюйма, которой отдано 84 процента площади лицевой панели. Словом, новый смартфон нельзя назвать топовым – это середнячок, который звезд с неба не хватает и стоит вполне вменяемых денег.

За новый Panasonic Eluga C просят ровно 200 долларов США, и в стоимость входят 4 Гб ОЗУ, встроенный накопитель на 64 гигабайта, фронтальная камера на 8 Мп, двойной основной модуль 13+5 Мп и батарея емкостью 3000 мАч. Построен смартфон на процессоре MediaTek MT6750T с восемью ядрами, и у него есть стандартные два SIM-слота (хотя у Apple iPhone X за 92 000 рублей до сих пор нет второго слота под SIM-карты) и ОС Android 7 от Google. Ко всему этому добавляется традиционно высокое японское качество, так что за $200 новый Panasonic Eluga C является вполне неплохим аналогом китайских смартфонов из третьего эшелона.