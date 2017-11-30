Видеосервис YouTube пошел по кривой дороже и, начав с блокировки десятков телеканалов по причине их несоответствия вновь принятым правилам, он закончил запуском Историй – нового сервиса, такого же как у прочих социальных сетей и мессенджеров.

Теперь пользователи могут загружать короткие ролики, срок жизни которых составит ровно 24 часа. Истории в YouTube – это видео длиной 30 секунд, которые автоматически удалятся по прошествии ровно одного дня с момента заливки. Здесь проект носит название Reel, и все выложенные видео можно лайкать и, что важно, дизлайкать и даже комментировать. На данный момент функционал Reel доступен не для всех, а лишь для избранных пользователей, причем YouTube сам выбирает, кому открывать доступ к проекту.

Это своего рода подопытные кролики – по их действиям YouTube будет судить, нужны ли вообще эти истории, и что в сервисе нужно допилить, а что и вовсе убрать. Сроки полноценного релиза Reel не установлены, и есть шанс, что его и вовсе отменят. Подобные изменения превращают, по меньшей мере, русскоязычный Ютуб в некое подобие социальной сети, где вместо полезной информации пользователи выкладывают истории из своей жизни, назвать которые интересными язык точно не повернется.