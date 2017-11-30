Смартфон Essential Phone от Энди Рубина, создателя ОС Android, вышел всего несколько месяцев назад и уже успел подешеветь в полтора раза, что сделало его весьма заманчивым приобретением. Тем не менее, продается он не во всех странах, хотя до России все же доберется, хотя уже в виде смартфона LG V40.

В интернете опубликовано первое схематичное изображение пока не анонсированного LG V40, и он очень сильно напоминает Essential Phone дизайном своей лицевой панели – вырез под фотокамеру в наличии, а это является основной отличительной чертой безрамочника от Энди Рубина. По словам инсайдеров, верхняя часть экрана, разделенная на две части фотокамерой, будет программно отделена от основной рабочей площади, чтобы сделать некое подобие второго дисплея, как в LG V10 и LG V20. На ней будут отображаться пиктограммы часто используемых программ, а также другая не менее важная информация.

В описании изображения, взятого, к слову, из нового патента LG, указано наличие в смартфоне и порта USB-C, и входа 3,5 мм под наушники, который исчез из многих смартфонов 2017 года и превратился в своего рода предмет гордости разработчиков. Смартфон LG V40, по предварительным данным, увидит свет летом нового года, и его анонсу будет предшествовать дебют флагмана LG G7, назначенный, по слухам, на январь 2018.