В Киеве отменили концерт российского рэпера Басты
Категория: Столица | 1 декабря 2017 01:00

   В Киеве отменили концерт российского рэпера Николая Вакуленко, который известен под псевдонимами Баста и Нагано, в связи с запретом на въезд в Украины. Об этом заявили на официальной странице ночного клуба Stereo Plaza в Facebook.

«Концерт Басты в Киеве в Stereo Plaza отменен в связи с запретом.подробнее

Новость была оставлена 1 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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