В Киеве отменили концерт российского рэпера Николая Вакуленко, который известен под псевдонимами Баста и Нагано, в связи с запретом на въезд в Украины. Об этом заявили на официальной странице ночного клуба Stereo Plaza в Facebook.

«Концерт Басты в Киеве в Stereo Plaza отменен в связи с запретом.подробнее