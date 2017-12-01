Категория: Столица | 1 декабря 2017 01:00
В Киеве отменили концерт российского рэпера Николая Вакуленко, который известен под псевдонимами Баста и Нагано, в связи с запретом на въезд в Украины. Об этом заявили на официальной странице ночного клуба Stereo Plaza в Facebook.
«Концерт Басты в Киеве в Stereo Plaza отменен в связи с запретом.подробнее
Новость была оставлена 1 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.