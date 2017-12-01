Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить ее от участия в Олимпийских играх и аннулировать результаты ОИ-2014 в Сочи. Вилухина подвергла критике сборную Чехии, которым после дисквалификации россиянок должны перейти бронзовые медали.

Новость была оставлена 1 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.