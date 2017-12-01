«Би-би-си» в анонсе городов ЧМ-2018 указала Крым частью России
Категория: Спорт | 1 декабря 2017 09:00

«Би-би-си» опубликовала анонс городов чемпионата мира по футболу, в котором Крым был указан частью России. Представитель Еврокомиссии Адам Казновски выразил недовольство видеороликом. «Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, уверена, исправят. Крым — это Украина», — отметила посол Великобритании на Украине.

Новость была оставлена 1 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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