«Би-би-си» опубликовала анонс городов чемпионата мира по футболу, в котором Крым был указан частью России. Представитель Еврокомиссии Адам Казновски выразил недовольство видеороликом. «Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, уверена, исправят. Крым — это Украина», — отметила посол Великобритании на Украине.

Новость была оставлена 1 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.