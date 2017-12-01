На сайте Киевсовета размещена петиция с требованием снести памятник князю Владимиру на Владимирской горке. На данный момент она собрала только 35 подписей из 10 000 необходимых для того, что она была рассмотрена на заседании. До конца сбора подписей осталось еще 80 дней.Читай также: В.подробнее

Новость была оставлена 1 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.