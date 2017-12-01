Софтверный гигант Microsoft сообщил о релизе финальной и стабильной версии своего браузера Edge, написанной под Apple iOS и Google Android. Этому событию предшествовало бета-тестирование, продлившееся несколько недель, и теперь в Apple App Store и Google Play можно скачать именно финальный билд обозревателя.

Microsoft Edge изначально появился в составе настольной ОС Windows 10, а затем стал частью мобильной платформы Windows 10 Mobile, которая на данный момент официально мертва. В основе браузера лежит печально известный Internet Explorer, и данный факт играет далеко не на руку Edge, поскольку все помнят тормоза IE.

По сути, в своем нынешнем виде Microsoft Edge не уступает конкурентам, будучи наделенным вполне современным возможностями – синхронизацией закладок, логинов, паролей и историей просмотров на различных устройствах. У него также есть режим инкогнито, поддержка голосового поиска и многие другие возможности, плюс его интерфейс не перегружен графикой. И еще одна возможность: можно открыть страницу интернета на ПК и продолжить ее просмотр уже на экране мобильного устройства, если нужно отойти от монитора. Обратная схема, само собой, тоже действует.