В интернет-магазине Cafago проходит акция, в рамках которой действуют скидки на современные модели умных часов. Цены снижены на три модели в стильном исполнении, имеющие брутальный внешний вид, но вполне аккуратно смотрящиеся и на мужском, и на женском запястье. Бесплатная доставка распространяется на все три новинки.

Модель FOXWEAR Smart Watch в Cafago оценивается в $22 по промо-коду «JJ4102» (до 20 декабря). Эти часы характеризуются круглым циферблатом с диаметром 36 мм, батареей на 2 года автономной работы и весом 49 граммов, а также модулем Bluetooth 4.0 и встроенным фитнес-трекером: шагомером, счетчиком калорий и мониторингом сна. Корпус часов защищен от воды.

Часы LEMFO BT4.0 магазин Cafago оценил в $17.4 (купон «UU2253», до 31 декабря). Здесь есть ЖК-экран круглой формы с желтой подсветкой, подсчет калорий и шагов и защита от воды до 50 метров или 5 атмосфер. Работают часы от батарейки CR2430 до двух лет, и со смартфоном они соединяются по Bluetooth 4.0.

За $17 в Cafago также можно купить часы NAVIFORCE – скидку на них обеспечивает промо-код «UU1964», актуальный вплоть до 31 декабря включительно. Носимый гаджет обладает аппаратным цифеблатом со встроенным ЖК-экраном, хронометром и подсветкой. Это традиционные часы без смарт-составляющей, но зато они предлагаются в пяти вариантах цветового исполнения, и цвет циферблата тоже можно выбрать. Защита от воды, конечно же, присутствует.