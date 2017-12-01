Череда утечек информации и фотографий смартфона Samsung W2018 завершилась официальны анонсом этой раскладушки, состоявшемся в Китае, как и было предсказано. Все ранее утекшие в сеть данные о начинке аппарата получили подтверждение, так что перед нами полноценный флагманский смартфон.

Новый Samsung W2018 наделен отдельной кнопкой запуска голосового помощника Bixby на левом торце корпуса, а также сенсорным колесом управления D-Pad над аппаратной клавиатурой. В раскрытом состоянии смартфон очень напоминает раскладушки Samsung 10- и даже 15-летней давности, но в целом это достойный представитель модельного ряда 2017 года уже хотя бы по причине наличия передового процессора Qualcomm 835 на восьми ядрах.

У Samsung W2018 есть сразу два экрана Full HD с диагональю 4,2 дюйма и матрицей Super AMOLED, прикрытой усиленным стеклом Gorilla Glass 5, а также его оснастили 6 Гб ОЗУ и накопителем на 64 или сразу на 256 гигабайтов. Двойная фотокамера в Samsung W2018 не предусмотрена – есть два отдельных модуля на 5 и 12 Мп для селфи и обычных снимков. Смартфон весит 250 граммов при толщине 16 миллиметров в закрытом состоянии и поставляется с ОС Android 7.1.1 от Google. Увы, стоимость флагманской раскладушки во время анонса озвучена не была.