В Киев доставили новую партию низкопольных трамваев польского производства Pesa. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Киевпасстранс.

Отмечается, что 10 вагонов уже прошли техническое оформление. Специалисты приступили к испытаниям этой партии на Борщаговской линии скоростного трамвая.

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