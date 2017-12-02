Киев получил новую партию польских трамваев
Категория: Столица | 2 декабря 2017 01:00

   В Киев доставили новую партию низкопольных трамваев польского производства Pesa. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Киевпасстранс.

Отмечается, что 10 вагонов уже прошли техническое оформление. Специалисты приступили к испытаниям этой партии на Борщаговской линии скоростного трамвая.

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Новость была оставлена 2 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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