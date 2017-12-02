Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона, принявший участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира — 2018 в России, разошелся на мемы. В соперники подопечным Черчесова достались команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта. Жеребьевка прошла в пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце.

Новость была оставлена 2 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.