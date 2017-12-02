Долги по зарплате — давняя проблема. Только в отчетах проходит сумма более чем в два миллиарда гривен. При этом значительная часть экономики остается в тени — по разным оценкам, от 30 процентов до половины — и сколько предприниматели не доплачивают работникам еще и в конвертах — отдельный вопрос.

Новость была оставлена 2 декабря 2017 01:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.