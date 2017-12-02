Российский судья показал футболисту красную карточку и оставил его на поле
Категория: Спорт | 2 декабря 2017 17:00

Главный судья матча 19-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» Сергей Карасев перепутал карточки. В концовке первого тайма Карасев достал красную карточку и показал ее Доменико Кришито за споры с арбитром, затем извинился и достал желтую.

Новость была оставлена 2 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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