Компания Oppo, начавшая экспансию на российский рынок мобильной электроники, работает над новым смартфоном A83, который уже передан на тестирование китайскому регулятору TENAA. Тот, в свою очередь, уже выложил всю информацию о нем в сеть, и по характеристикам это вполне неплохой бюджетный аппарат.

Осталось только, чтобы к неплохой начинке смартфона Oppo A83 прибавилась еще и хорошая стоимость, ведь Oppo нередко грешит завышением цен на свою продукцию, что и стало причиной ее первого ухода с рынка смартфонов России в 2013 году. Согласно доступной информации, новый Oppo A83 получит экран с соотношением сторон 18:9 и диагональю 5,7 дюйма, а его разрешение при этом составит 1440х720 пикселей или HD+, а сердцем этого смартфона станет некий 8-ядерный процессор, предположительно, от Qualcomm.

В Oppo A83 интегрируют 16 гигабайтов ROM и 2 Гб оперативной памяти, а также установят ОС Android 7.1.1 Nougat от Google. Всю эту нехитрую электронику будет питать батарея емкостью 3090 мАч, так что с автономностью у этого аппарата проблем точно не будет. Весит новый Oppo A83 около 145 граммов при толщине 8 миллиметров, и покажут его уже до конца текущего года. Вполне вероятно, смартфон будет продаваться и в России.