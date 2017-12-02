На территории России состоялся релиз настольного компьютера Acer Aspire U27, который не только занимает мало места, но еще и не раздражает своим шумом во время работы. Это десктоп-моноблок, то есть вся его начинка собрана в корпусе от монитора, и внутри него нет ни единого вентилятора, так что он работает совершенно бесшумно.

Стоит новый компьютер Acer Aspire U27 от 75000 рублей за минимальную конфигурацию, но это достаточно мощное решение с процессором Intel Core i5 или Core i7 поколения Kaby Lake и до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4. Также в наличии винчестер до 2 терабайтов и SSD до 512 Гб, и даже есть поддержка накопителей Intel Optane, известных своей супервысокой скоростью работы. Экран Acer Aspire U27 – это большая матрица IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей, и под ним находятся два динамика по 2 ватта каждый, дополненные встроенным сабвуфером.

В арсенале нового Acer Aspire U27 есть порты USB-C и USB 3.1, SD-слот и выход HDMI, если потребуется подключение к внешнему экрану, и все это управляется ОС Windows 10, которая входит в стоимость. Заметим, что конфигурацию с экраном Full HD и Core i5 прошлого поколения можно собрать за меньшие деньги – переплата в данном случае идет именно за моноблочный форм-фактор.