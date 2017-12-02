В России вышел бесшумный моноблок Acer Aspire U27
Категория: Техника | 2 декабря 2017 21:00

На территории России состоялся релиз настольного компьютера Acer Aspire U27, который не только занимает мало места, но еще и не раздражает своим шумом во время работы. Это десктоп-моноблок, то есть вся его начинка собрана в корпусе от монитора, и внутри него нет ни единого вентилятора, так что он работает совершенно бесшумно.

Acer Aspire U27

Стоит новый компьютер Acer Aspire U27 от 75000 рублей за минимальную конфигурацию, но это достаточно мощное решение с процессором Intel Core i5 или Core i7 поколения Kaby Lake и до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4. Также в наличии винчестер до 2 терабайтов и SSD до 512 Гб, и даже есть поддержка накопителей Intel Optane, известных своей супервысокой скоростью работы. Экран Acer Aspire U27 – это большая матрица IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей, и под ним находятся два динамика по 2 ватта каждый, дополненные встроенным сабвуфером.

В арсенале нового Acer Aspire U27 есть порты USB-C и USB 3.1, SD-слот и выход HDMI, если потребуется подключение к внешнему экрану, и все это управляется ОС Windows 10, которая входит в стоимость. Заметим, что конфигурацию с экраном Full HD и  Core i5 прошлого поколения можно собрать за меньшие деньги – переплата в данном случае идет именно за моноблочный форм-фактор.

Новость была оставлена 2 декабря 2017 21:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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