Компания Elephone, давно не появлявшаяся в новостях, представила сегодня свой новый смартфон Fighter в корпусе повышенной прочности. Аппарат имеет защиту от воды по стандарту IP689 и несет себе компас, причем аналоговый.

Найти компас можно в нижней части тыльной панели корпуса Elephone Fighter, а для любителей цифровых решений электронный компас здесь тоже имеется. Смартфон поступит в продажу в январе нового года и предложит сразу 128 гигабайтов встроенной памяти вместе с 4 Гб RAM и процессор MediaTek Helio X25, наделенный 10 вычислительными ядрами. Помимо защиты от воды, у Elephone Fighter также есть защита от падений, а его экран Quad HD с диагональю 5,5 дюйма закрыт стеклом Gorilla Glass неизвестного поколения.

В итоге получаем брутальный смартфон в интересном оттенке прочного корпуса и с очень современной начинкой, почти что флагманской. Стоимость смартфона Elephone Fighter не сообщается, равно как и емкость встроенного в него аккумулятора, но известны другие подробности: у него будет два слота под SIM-карты, он сможет работать в российских сетях LTE, плюс в нем обещан модуль NFC для бесконтактных платежей.