В Киеве в ночь на субботу, 2 декабря, пьяный парень, который назвал себя бизнесменом из Днепропетровской области ограбил таксиста.Читай также: В Киеве совершили вооруженное ограбление валютчика Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook.“После тяжелой трудовой недели, а также после.подробнее

Новость была оставлена 3 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.