Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева направила специальное приглашение иранским болельщикам на мундиаль в Россию. 29 ноября поклонники футбола из этой страны попросили российскую телеведущую Марию Командную быть менее сексуальной на церемонии жеребьевки ЧМ.

Новость была оставлена 3 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.