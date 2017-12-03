Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет в спин-оффе фильма «Одиннадцать друзей Оушена» под названием «Восемь подруг мисс Оушен». В картине также снимется американская теннисистка Серена Уильямс. Обе спортсменки исполнят камео, то есть сыграют самих себя. Премьера запланирована на июнь 2018 года.

Новость была оставлена 3 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.