В центре Киева, где проходит марш за импичмент президента Петра Порошенко, ситуация спокойная и контролируемая.Об этом сообщила пресс-служба МВД.Правоохранители усилили меры безопасности в связи с запланированными мероприятиями.“Участники акции Марш за народный импичмент сформировали колонну и начали.подробнее

Новость была оставлена 3 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.