Компания Samsung запланировала небольшие изменения в своем модельном ряду: в частности, уже совсем скоро смартфон А7 уйдет в историю, и его заменят на новый Galaxy A8+. Факт скорого переименования был подтвержден утекшей в интернет фотографией мобильника.

Но этим все не ограничится, ведь если есть Galaxy A8+, то должен быть и просто Galaxy A8 – им станет текущий Galaxy A5, который тоже совсем скоро останется в прошлом. Причина переименования на данном этапе не разъясняется, но аналитики уверены, что все дело в маркетинге: Samsung попросту хочет, чтобы у покупателей при виде А8 и А8+ возникали ассоциации с флагманами S8 и S8+ соответственно. Как ожидается, это может сподвигнуть их к покупке, так как дизайн гаджеты А-серии получат схожий с Восьмерками.

В целом оба смартфона окажутся вполне неплохим приобретением – да, рамки у них чуть тоже по сравнению с флагманами, но они все равно минимальные, да и с начинкой у них точно все будет в полном порядке. По слухам, в старшем Galaxy A8+ даже можно будет увидеть сразу 6 Гб оперативной памяти и процессор Qualcomm 660, а также накопитель на 128 Гб, тогда как младший А8 получит тот же CPU в паре с 4 Гб RAM и 64 гигабайтами встроенной памяти. Анонс гаджетов запланирован на начало нового года.