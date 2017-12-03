Китайская компания Onda анонсировала новый планшетный компьютер V18 Pro с очень демократичной ценой и при этом очень современным экраном. В продажу он поступит со дня на день и будет работать на ОС Android 7.1.1 от Google с возможностью скорого выхода апдейта до Android 8.

Экран нового Onda V18 Pro являет собой панель IPS с диагональю 10,1 дюйма, традиционным соотношением сторон 16:9 и поддержкой разрешения Quad HD или 2К или 2560х1600 пикселей. Над ним производитель поместил камеру на 2 Мп, а тыльную панель украшает 8-мегапиксельный сенсор, но у него есть лишь автофокус, без вспышки. Стоит новый Onda V18 Pro ровно 160 долларов США при заказе из КНР, и это цена за минимальную конфигурацию с 32 Гб ROM и 3 Гб RAM, тогда как за 190 долларов вместо 32 Гб будет уже 64 Гб постоянной памяти.

В основе планшетного компьютера лежит процессор Allwinner A63 с частотой 1,8 ГГц на четырех ядрах и видеокартой Mali-T760 Mp2 с двумя ядрами, так что это точно не игровое решение. В оснащение нового Onda V18 Pro входят GPS-ресивер, модули Bluetooth 4 и WI-FI 802.11ac, слот microSD на 256 гигабайтов, батарея емкостью 7000 мАч и порт microUSB для ее зарядки. Весит планшет 570 граммов при толщине 9 миллиметров.