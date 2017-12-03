Компания OnePlus анонсировала новый смартфон 5T Star Wars Limited Edition, созданный для фанатов сериала «Звездные войны», который совсем скоро пополнится еще одним эпизодом. От традиционной своей версии этот флагман отличается цветовой гаммой корпуса и тематическим оформлением упаковки и самой прошивки.

Смартфон OnePlus 5T Star Wars Limited Edition поступит в продажу уже 16 декабря, на следующий день после начала проката фильма «Звездные войны: Последние Джедаи». Мобильник понравится адептам темной и светлой сторон силы, так как лицевая панель его полностью черная, а тыльная часть корпуса, напротив, окрашена в белый. Сзади также есть логотип Star Wars, а в прошивку встроены темы оформления, обои и звуки, которые обязательно понравятся фанатам франшизы.

О стоимости нового OnePlus 5T Star Wars Limited Edition пока не сообщается, а оригинальный 5Т стоит от 500 долларов США за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Джедайский смартфон поступит в продажу в количестве 150 000 экземпляров, так что достанется он точно не всем. Напомним, что к характеристикам гаджета относятся ОС Android 8. экран Full HD+ с диагональю 6 дюймов и топовый процессор Qualcomm 835.