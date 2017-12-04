Полиция открыла уголовное производство по факту случившегося на бульваре Леси Украинки в Киеве ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 3 декабря.“По предварительной информации, водитель иномарки на пешеходном переходе совершил наезд на 14-.подробнее

Новость была оставлена 4 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.