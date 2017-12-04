«Халл Сити» уволил Слуцкого
Категория: Спорт | 4 декабря 2017 01:00

Клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити» уволил российского тренера Леонида Слуцкого. Договор между клубом и отечественным специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе со Слуцким «Халл» покинет стратегический директор Олег Яровинский, пришедший в команду в октябре.

Новость была оставлена 4 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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