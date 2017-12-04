Начата разработка дизайна формы сборной России без флага
Категория: Спорт | 4 декабря 2017 17:00

Производитель спортивной одежды Nike начал разработку дизайна нейтральной формы для российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Этот вопрос уже был рассмотрен Международным олимпийским комитетом (МОК). Решение о судьбе российской сборной будет принято 5 декабря.

Новость была оставлена 4 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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