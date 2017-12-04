Производитель спортивной одежды Nike начал разработку дизайна нейтральной формы для российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Этот вопрос уже был рассмотрен Международным олимпийским комитетом (МОК). Решение о судьбе российской сборной будет принято 5 декабря.

Новость была оставлена 4 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.