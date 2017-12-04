Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение россиянина Леонида Слуцкого с поста наставника английского «Халл Сити». «Это жизнь. Увольняют даже лучших тренеров мира, даже чемпионов Англии», — заявил Моуринью. По мнению португальца, в футболе случается всякое.

Новость была оставлена 4 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.