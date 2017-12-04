Компания Huawei продолжает сливать в сеть подробности о своем новом смартфонеNova 2s, до анонса которого остается всего лишь несколько дней. На прошлой неделе утечку допустил регулятор TENAA, а сегодня кто-то выложил «живые» снимки аппарата.

Согласно предоставленной информации, в продажу новый Huawei Nova 2s поступит как минимум в трех вариантах расцветки металлического корпуса, а покажут его уже 7 декабря. После релиза цена моноблока составит в районе 390 долларов США, и за эти деньги он предложит немало возможностей, включая 4 или 6 Гб ОЗУ, накопитель на 64 или 128 гигабайтов и почти что топовый процессор Kirin 960 от самой Huawei.

Отличительной чертой Huawei Nova 2s станут его камеры: на тыльной стороне находится двойной модуль 20+16 Мп с оптической стабилизацией, а спереди помещена камера на 20 Мп. Прямо под ней находится экран IPS с соотношением сторон 18:9, что означает уменьшенную толщину рамок вокруг него. Сама панель располагает диагональю 6 дюймов и поддерживает разрешение 2160х1080 пикселей, также известное как Full HD+. Модули LTE и NFC есть в Huawei Nova 2s по умолчанию, равно как и ОС Android 8 с прошивкой EMUI 8, и стоит такой смартфон от 390 долларов США.