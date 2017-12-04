Социальная сеть Facebook, собственность одноименной компании, собирается открыть в России проект под названием Marketplace. По сути, это виртуальная барахолка, пользующаяся во многих странах довольно высоким спросом.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на некий авторитетный источник, новый для России сервис Marketplace уже тестируется определенным количеством пользователей из нашей страны, однако бета-тест проходит в закрытом режиме, и никто не знает, как стать его участником. Проект Marketplace стартовал в августе текущего года в 17 странах Европы, и это своего рода аналог «Товаров» в сети Вконтакте, то есть электронная доска объявлений. Однако «Товары» особым спросом у россиян не пользуются, так что конкурировать Marketplace будет с Авито и Юлой – двумя крупнейшими досками объявлений в стране.

На стороне нового проекта Facebook его полная бесплатность, то есть никто не станет брать деньги за объявление или за его повторное размещение, но и защиты от обмана, кражи и срывов сделки здесь не будет никакой. Для доступа в Marketplace нужно иметь аккаунт в сети Facebook, что вполне логично, и каждый участник виртуального рынка сможет просмотреть данные о том, с кем планирует совершить сделку, в том числе и дату его регистрации в сети.