Компания Xiaomi слила в сеть официальные рендеры своих новых смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus за несколько дней до их анонса. Изображения оказались схожими с теми, что были опубликованы ранее, так что внешность обоих аппаратов теперь подтверждена.

Смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus получат официальный анонс уж через три дня, 7 декабря 2017 года, и это два бюджетных безрамочника с экранами 18:9 и прошивкой MIUI 9, самой современной на данный момент. Оба моноблока выйдут в красном, золотом, розово-золотом, белом, голубом, сером, серебристом и, самое главное, в черном цветах корпуса, так что выбор оттенков будет очень велик, и каждый из смартфонов получит 2, 3 или 4 Гб RAM, накопитель на 16, 32 или 64 гигабайта, два слота под SIM-карты, модуль VoLTE, OC Android 7.1.2 с возможностью дальнейшего апдейта до Android 8 и отдельный слот под карты microSD.

Младший Redmi 5 от Xiaomi характеризуется экраном 5,7 дюйма с разрешением HD+, фотокамерами на 5 и 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, батареей емкостью 3200 мАч и процессором Qualcomm 430 на восемь ядер. В чем будут заключаться отличия старшей версии Redmi 5 Plus, пока неясно, но она точно получит батарею на 4000 мАч и, вероятно, чуть более крупный экран.