В Киеве за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 18795 больных гриппом и ОРВИ, что на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила пресс-служба КГГА. Как отмечается, среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 8,3% – 4925 случаев (36,0% от общего.подробнее

Новость была оставлена 5 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.